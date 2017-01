Promi-Bild des Tages

Für Matthias Schweighöfer (35) war 2016 ein gutes Jahr, um nicht zu sagen "das geilste Jahr". Der Schauspieler landete mit Kollege Florian David Fitz (42) und dem gemeinsamen Film "Der geilste Tag" einen echten Kino-Erfolg. Dafür bedankte er sich jetzt auf seinem Instagram-Account. Zu einem gewohnt spaßigen Foto der beiden Hauptdarsteller schrieb Schweighöfer: "Danke Flo. Für 2016. Unseren Film Der geilste Tag."

Doch nicht nur das: Der 35-Jährige deutete außerdem ein weiteres gemeinsames Projekt fürs nächste Jahr an. "2017 kann kommen. Dann drehen wir wieder zusammen. Du bist der Geilste. Danke", lauten die Worte, die sogleich für Spekulationen sorgten. "Na ich hoffe doch, dass ihr beide in Nasts Buchverfilmung mitwirkt", kommentierte etwa ein Fan unter das Selfie der beiden. Und diese Hoffnung ist gar nicht so abwegig. Schweighöfers Firma Pantaleon Entertainment wird die Verfilmung produzieren und Schweighöfer selbst soll die Hauptrolle übernehmen. Dass sein Freund Florian ebenfalls eine Rolle bekommt, wäre also durchaus denkbar.

