"Dinner for one" im Live-Stream und online sehen - so geht's - Video

"Dinner for one" im Live-Stream: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom sollen zum 90. Geburtstag zur Feier von Miss Sophie erscheinen. Nur leider hat die Dame ihre Gäste bereits überlebt.

Daher übernimmt ihr Butler James bei den Trinksprüchen die Rolle der Herren. Und so entwickelt sich der Abend, wie wir ihn alle seit Jahrzehnten kennen.

Auch 2016 zeigen Das Erste und die Dritten Programme "Dinner for one" im Fernsehen und während der Ausstrahlung auch in ihren Live-Streams.

"Dinner for one" im Live-Stream sehen - so geht's

Der bekannteste Sender ist Das Erste natürlich, als nationaler Sender. Um 18.55 Uhr und um 0.30 Uhr gibt es hier auch im Live-Stream "Dinner for one".



In der ARD-Mediathek findet ihr auch Live-Streams zu allen Programmen, die "Dinner for one" zeigen.

Viele greifen vermutlich auch auf den Norddeutschen Rundfunk zurück. Der NDR zeichnete damals ja den Sketch auf. Im Live-Stream (diesen findet ihr hier) könnt ihr "Dinner for one" um 15.25 Uhr, 17.40 Uhr, 19.40 Uhr und 23.35 Uhr sehen.

"Dinner for one" als Video-on-Demand Der Norddeutsche Rundfunk bietet euch den Silvester-Sketch dieser Tage zudem als Video-on-Demand auf seiner Sonderseite zu "Dinner for one" an - und zwar hier. Auch die nachcolorierte Fassung bietet der Sender online an.

Auch der Südwestdeutsche Rundfunk hat den Sketch im Programm. Dreimal zeigt der Sender die kürzere Schweizer-Fassung (18.05 Uhr, 21.55 Uhr, 23.50 Uhr) sowie einmal die bekannte längere Fassung um 19.25 Uhr. Zu diesen Zeiten könnt ihr "Dinner for one" auch im Sender-Stream sehen. Diesen findet ihr zum Beispiel hier.

Und noch mehr Möglichkeiten den Sketch live online zu sehen

Fünf weitere Sender haben an Silvester ebenfalls den "90. Geburtstag" im Programm - und damit auch im jeweiligen Live-Stream, die wir für euch verlinkt haben:

18.00 Uhr - WDR

18.07 Uhr - RBB

18.55 Uhr - BR

19.00 Uhr - MDR

19.10 Uhr - HR

00.35 Uhr - BR

Übrigens: Alle Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender findet ihr auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live.

