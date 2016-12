"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten One Hit Wonder aller Zeiten!" online sehen

"Die ultimative Chart-Show" im Livestream sehen: Zum Jahreswechsel kürt Moderator Oliver Geissen "Die erfolgreichsten One Hit Wonder aller Zeiten!“. Und weil man Silvester nicht alleine verbringen sollen, nehmen auf seiner Couch wieder die deutschen Promis Platz: TV-Moderatorin und Schauspielerin Daniela Katzenberger kommt mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis. Coach, Catwalk-Trainer und 'Let's Dance'-Juror Jorge González wird ebenso erwartet, wie die zauberhaften Ehrlich Brothers, die in der Show für viele magische Momente sorgen.

Die Bühne erobern nationale wie internationale Stars, so das Trio Rio ("New York - Rio - Tokio"), Anita Ward ("Ring My Bell"), Marshall Hain ("Dancing In The City"), Max Giesinger + Michael Schulte ("Somebody That I Used To Know").

"Die ultimative Chart-Show" im Livestream sehen

Am 31. Dezember um 20.15 Uhr überträgt RTL "Die ultimative Chart Show." Zeitgleich gibt es die Show im Livestream des Senders. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an - jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

Premium-Abonnenten vonMagine TV und TV Spielfilm live, die beide Kooperationspartner der Huffington Post sind, können die Show ohne weitere Kosten bei ihrem jeweiligen Anbieter sehen.

Nach der Ausstrahlung findet ihr "Die ultimative Chart Show" in der Mediathek des Senders. Dort könnt ihr die "Chart Show" von Silvester kostenlos online sehen.

