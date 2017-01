Die fünf besten Silvester-Cocktails

Fondue und Raclette sind jedem kleinen Kind als ideale Gerichte für den Silvester-Abend bekannt. Aber kennen Sie auch die passenden Cocktails für den letzten Abend im Jahr? Hier finden Sie eine Auswahl der fünf besten Drinks für die gelungene Party ins neue Jahr.

Champagne Cocktail

Hier finden Sie mehr leckere Cocktail-Rezepte

Es ist einer der klassischsten und gleichzeitig einer der edelsten Cocktails, die es auf dieser Welt gibt: der Champagne Cocktail. Bekannt ist er bis heute durch Film "Casablanca", wo er mehrfach von Victor Laszlo und Captain Renault getrunken wird. Für Silvester eignet er sich perfekt.

Die Zubereitung: Die klassische Variante benötigt zunächst einen Würfelzucker, den man in einem Glas mit etwas Angostura beträufelt. Anschließend 1cl guten Cognac dazugeben und das Ganze mit einem Löffel zerdrücken. Dann mit Champagner auffüllen und am Ende eine Orange darüber zerdrücken, um den Cocktail mit den Spritzern abzurunden. Die perfekte Deko: eine Kirsche ins Glas.

Kir Royal

Manchmal sind die einfachsten Cocktail-Varianten einfach auch die besten. Das gilt insbesondere für den Kir Royal, der nach seiner Hochphase in den 80er-Jahren mit eigener Serie und einem kleinen Tief in den letzten 20 Jahren mittlerweile wieder eine Renaissance erlebt. Benannt ist der Aperitif übrigens nach Félix Kir (1876-1968), dem ehemaligen Bürgermeister von Dijon, der das bei Weinbauern in der Region beliebte Getränk bei öffentlichen Empfängen ausgab.

Die Zubereitung: Einfacher könnte es kaum sein. Crème de Cassis, ein Likör aus schwarzen Johannisbeeren, in eine Sektflöte geben und mit Sekt oder besser Champagner auffüllen - fertig.

Gimlet

Der Gimlet wurde zuerst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der britischen Royal Navy getrunken, blieb aber außerhalb Englands lange bedeutungslos. Weithin bekannt wurde er dann als Lieblingscocktail des Klienten Terry Lennox des Privatdetektivs Philip Marlowe - die Hauptfigur aus den berühmten Romanen von Raymond Chandler. Weit verbreitet ist die Behauptung, der Gimlet sei der Lieblingscocktail des Schriftstellers Ernest Hemingway gewesen.

Die Zubereitung: Nein, ein Gimlet besteht eben nicht aus Zitronen- oder Limettensaft mit Gin und einem Schuß Zucker und Bitterbier - auch wenn viele sich damit verkünsteln. Ein klassischer Gimlet wird immer aus gleichen Teilen Lime Juice Cordial und einem guten Gin zusammen gemixt. Andernfalls verändert man zu sehr den ursprünglichen Geschmack. Serviert wird er am besten in einem Tumbler auf Eis.

Flaming Vulcano

Der Flaming Volcano ist ein spektakulärer Cocktail, der neben seinem herausragenden Geschmack auch noch was fürs Auge bietet: Neben seiner tollen Farbe gibt es auch noch eine kleine Flammenshow. Perfekt für Silvester. Der Ursprung des Vulcano liegt wahrscheinlich auf Hawaii, wo das Getränk bereits in den 50er und 60er Jahren bekannt wurde. Andere Quellen sprechen davon, dass der Drink sich in Chile unter der Diktatur von Augusto Pinochet entwickelt hat. Fakt ist, dass sein Siegeszug in den Cocktail-Bars der USA begann und von dort die Welt erobert wurde.

Die Zubereitung: Es kursieren zahlreiche Variationen des Kult-Cocktails. Für Silvester schlagen wir eine relativ einfache Variante vor, die allerdings nicht weniger lecker oder spektakulär ist. Man gebe 3cl Himbeergeist und 2cl Blue Curacao in eine Cocktailschale. Das Gemisch vorsichtig anzünden und anschließend mit Sekt ablöschen. Am Ende mit Cocktailkirsche garnieren und einige Spritzer frischen Orangensaft hinzugeben.

Manhattan

Der Manhattan ist der Inbegriff des Party-Cocktails. Einer Legende zufolge soll ein gewisser Dr. Ian Marshall den Drink erfunden haben. Er sei für ein Bankett am 29. Dezember 1874 im New York Manhattan Club kreiert worden, das Jennie Churchill - die Mutter des späteren Genusstrinkers und Premierministers Winston Churchill - zu Ehren von Präsidentschaftskandidat Samuel J. Tilden gegeben habe. Später hätten Gäste dann auch in anderen Bars nach diesem "Manhattan Cocktail" gefragt. Gibt es was Passenderes für Silvester?

Die Zubereitung: Ein Manhattan wird üblicherweise aus 4 cl Whiskey, 2 cl rotem Wermut und 2 Spritzern Angosturabitter zubereitet. Der Drink wird mit Eiswürfeln in einem Glas gerührt und durch ein Barsieb in einen gekühlten Martinikelch geseiht und ohne Eis serviert. Garniert wird mit einer roten Cocktailkirsche. Es gibt drei klassische Manhattan-Varianten: dry mit trockenem französischem Wermut, perfect mit halb trockenem und halb süßem Wermut und sweet ausschließlich mit süßem, rotem, meist italienischem Wermut.