"BTN-Silvesterparty" im Live-Stream: "Die große 'Berlin - Tag & Nacht'-Silvesterparty" online sehen - Video

"Die große 'Berlin - Tag & Nacht'-Silvesterparty"

RTL 2 überträgt drei Partys mit seinen Soap-Stars live

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Programm von RTL 2 im Live-Stream sehen könnt

"BTN-Silvesterparty" im Live-Stream: Die WG-Bewohner aus der Hauptstadt feiern den Jahreswechsel auf drei ganz unterschiedlichen Partys. RTL 2 überträgt den Party-Abend für die Fans am Samstag live.

Party Nummer 1 im "Matrix"

Piet möchte im Berliner Klub "Matrix" eine unvergessliche Silvester-Party organisieren - und hat dafür Musik-Acts wie Die Lochis, Manny Marc, Benjamin Boyce und Wincent Weiss am Start. Peggy, Alina, Alessia und Rick wollen sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Party-Schlager auf Party Nummer 2

Schlagerfan Ole hingegen hat Berlin in Richtung Berge verlassen. In St. Anton geht er auf die Piste zusammen mit Musik-Acts wie Mia Julia, Graham Candy, Hot Banditoz, Kerstin Ott, Markus Becker, Peter Wackel, Powerkryner, Feuerherz, Willi Herren und Buddy.

Nummer 3 ist die größte Silvester-Party in Deutschland

Schmidti und Krätze gehen auf Deutschlands größte Silvester-Party und planen am Brandenburger Tor ins neue Jahr zu rutschen. Gemeinsam mit Steffi Brungs von den RTL 2 News berichten sie in Live-Schalten, was abgeht. Damit werden "BTN"-Fans auch das spektakuläre Feuerwerk über Berlin nicht verpassen.

➨ Auch im Livestream: "Die ultimative Chart-Show" online sehen - so geht's

"Die große 'Berlin - Tag & Nacht'-Silvesterparty" im Live-Stream sehen - so geht's

Der Free-TV-Sender RTL 2 zeigt "Die große 'Berlin - Tag & Nacht'-Silvesterparty" am Samstag auch im Live-Stream. Diesen könnt ihr zum Beispiel auf dem Senderportal TVnow abrufen.

Auch die Streamingportale Magine TV und TV Spielfilm live, die beide Kooperationspartner der Huffington Post sind, bieten die RTL-2-Übertragungen online an.

Allen Angeboten gleich ist: Sie sind mit einem kostenpflichtigen Abo für das jeweilige Portal verbunden.

Auch im Live-Stream:

➨ "Die ultimative Chart-Show" im Internet sehen

➨ "Silvesterstadl 2016" im Livestream sehen - so geht's

➨ "Willkommen 2017" im Livestream: Silvester live vom Brandburger Tor sehen