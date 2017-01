Bastian Schweinsteiger ist "so stolz" auf Ehefrau Ana Ivanovic

WM-Held Bastian Schweinsteiger (32) und seine Ehefrau Ana Ivanovic (29) sind das Sportler-Traumpaar schlechthin, gemeinsame Auftritte der beiden jedoch selten. Auch in den sozialen Netzwerken äußern sie sich kaum zu ihrer Beziehung oder posten gemeinsame Fotos. Vor wenigen Tagen verkündete Ana Ivanovic via Facebook ihren Rückzug aus dem Profi-Sport, sie geht in Tennis-Rente. Dieser Entschluss hat ihren Ehemann nun zu einem liebevollen Facebook-Eintrag inspiriert.

"Du bist eine wundervolle Ehefrau"

"Herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere und mein tiefster Respekt für deine Entscheidung, dich zurückzuziehen", schreibt der einstige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft zu einem Foto seiner Frau, das sie im Tenniscourt zeigt. "Du warst schon immer eine Inspiration für so viele andere Athleten, Kinder und den Sport als Ganzes. Darüber hinaus bist du eine wundervolle Frau und Ehefrau. Ich bin so stolz auf dich." Mit einem Herz-Emoticon endet der Liebes-Post. Selten gibt Schweinsteiger so tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt.

Fans des Paares hatten vor Ivanovics Rücktrittserklärung gemutmaßt und gehofft, dass die gebürtige Serbin vielleicht schwanger sein könnte. Ein bisschen Hoffnung bleibt, denn die 29-Jährige sagte am Ende des rund zweiminütigen Clips: "Und was darüber hinaus noch kommt - wer weiß!"