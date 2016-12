Charlie Sheen: Sein Trump-Tweet schockiert die Fans

Charlie Sheen (51, "Anger Management") hat schon diverse Twitter-Entgleisungen hinter sich. Seine Ex-Frau Denise Richards beschimpfte er beispielsweise mal als "terroristischen Sack voll Müll". Der Tweet, den der ehemalige "Two and a Half Men"-Star allerdings am Donnerstag absetzte, war noch schockierender. Nach den zahlreichen prominenten Todesfällen in diesem Jahr, wie zuletzt der von George Michael oder Carrie Fisher und ihrer Mutter Debbie Reynolds, gab er bekannt, welchen Promi es seiner Meinung nach ruhig als nächstes treffen dürfe. Sheen schrieb ganze sechs Mal: "Lieber Gott, nimm als nächstes Trump!" und postete dazu noch einen Mittelfinger-Emoji.

Dear God;



Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!



🖕🏾



©

— Charlie Sheen (@charliesheen) 29. Dezember 2016