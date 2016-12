Verfassungsschutzchef Maaßen verteidigt Behörden im Amri-Fall: "Kritik ist ungerechtfertigt"

Anis Amri war kein Unbekannter für die Behörden. Bevor er mutmaßlich einen Lkw in eine Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt steuerte, war bekannt, dass er Anschläge plante. Behördenversagen auf ganzer Linie - wurde schnell geurteilt.

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen verteidigt jetzt aber die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) im Fall des mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. "Die beteiligten Behörden werden sich alle Abläufe im Fall des mutmaßlichen Attentäters Amri selbstverständlich noch einmal anschauen", sagte Maaßen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Maaßen: "Pauschale Kritik ist ungerechtfertigt"

Aber: "Die pauschale Kritik, wie sie jetzt zum Teil öffentlich gegen die Sicherheitsbehörden oder gegen die Zusammenarbeit im GTAZ geäußert wird, halte ich für ungerechtfertigt." Maaßen betonte, dass es den Sicherheitsbehörden 2016 gelungen sei, sieben islamistisch motivierte Terroranschläge zu vereiteln beziehungsweise Anschlagspläne frühzeitig zu durchkreuzen.

Der als sogenannter Gefährder eingestufte Amri war den Ermittlungen zufolge am 19. Dezember mit einem gekaperten Sattelzug in eine Menschenmenge auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden verletzt.

Behörden hielten es für unwahrscheinlich, dass Amri einen Anschlag begeht

Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR wurde im GTAZ in Berlin zwischen Februar und November 2016 mindestens sieben Mal über Amri gesprochen. Mindestens zwei Mal wurde demnach dort die Frage diskutiert, ob er einen konkreten Anschlag in Deutschland plane.

Beide Male sei dies als unwahrscheinlich eingestuft worden. Im GTAZ tauschen Sicherheitsbehörden aus Bund und Ländern Erkenntnisse aus, um islamistischen Terrorismus zu bekämpfen.





Jedes Kind braucht die Chance auf Bildung Egal wo auf der Welt: Ohne Bildung haben Kinder aus armen Familien in der Regel keine Chance. Doch die ist mitunter teuer - und so vergrößert sich vielerorts das Ungleichgewicht. Dieses Problem versuchen Organisationen in aller Welt zu lösen. Was für die meisten völlig selbstverständlich ist, bedeutet für Menschen mit körperlicher Behinderung enorme Anstrengung: einen Schulabschluss erreichen, einen Job finden und selbstständig in einer eigenen Wohnung leben. Die Stiftung Pfennigparade setzt sich dafür ein, die Lebenswelten von Menschen mit körperlicher Behinderung nachhaltig zu verbessern. In ihren Einrichtungen lernen, leben und arbeiten über 3000 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Unterstütze das Projekt jetzt und spende auf betterplace.org! Willst auch Du Spenden für Dein soziales gemeinnütziges Projekt sammeln? Dann registriere Dich und Dein Projekt jetzt auf betterplace.org.



(cho)