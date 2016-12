TV-Tipps am Freitag: Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen

20:15 Uhr, Das Erste: Türkisch für Anfänger, Show

Die 19-jährige Lena Schneider (Josefine Preuß) ist nicht gerade begeistert, als sie von ihrer Mutter Doris (Anna Stieblich) zu einem Urlaubstrip ins sonnige Thailand genötigt wird. Erst recht nicht, als das Flugzeug mitten im Indischen Ozean notwassern muss. Eine Katastrophe jagt die nächste: Während Mutti gerettet wird, findet sich Lena auf einer einsamen Insel wieder. Doch damit nicht genug - auch den Berliner Testosteronprotz Cem Öztürk (Elyas M'Barek), seine Schwester Yagmur (Pegah Ferydoni) und den Griechen Costa (Arnel Taci) hat es auf das entlegene Eiland verschlagen.

20:15 Uhr, ProSieben: Abraham Lincoln Vampirjäger, Horroraction

Abraham Lincoln (Benjamin Walker) schwingt das Beil und befördert Blutsauger ins Jenseits. Denn seit seiner Kindheit hegt der US-Präsident einen Hass auf Vampire. Als er beinahe selbst einem zum Opfer fällt, wird er von Henry Sturges (Dominic Cooper) gerettet und zum Vampirjäger ausgebildet. Doch um die Untoten auszurotten, muss er ihnen die Nahrungsquelle entziehen. Deswegen kämpft Lincoln als Anwalt für die Abschaffung der Sklaverei. Doch die Beißer machen es ihm nicht leicht.

20:15 Uhr, RTL: 5 gegen Jauch - Prominenten-Special, Quizshow

Neuer Fünfkampf: Günther Jauch will es wieder wissen! Deutschlands beliebtester Moderator fordert im Alleingang und völlig auf sich gestellt ein neues Team von fünf prominenten Kandidaten heraus! Nun tritt er als Quizkandidat im "5 gegen Jauch - Prominenten-Special" gegen Laura Wontorra, Mirjam Weichselbraun, Daniel Fehlow, Sky du Mont und Sebastian Krumbiegel an und will bis zu 300.000 Euro für den guten Zweck gewinnen.

20:15 Uhr, Sat.1: Charlie und die Schokoladenfabrik, Fantasysatire

Der illustre Schokoladenfabrikant Willy Wonka (Johnny Depp) sucht nach einem Nachfolger. In fünf Schokoladentafeln versteckt er jeweils ein Ticket für eine Führung durch sein Schokoreich. Der kleine Charlie (Freddie Highmore) ist einer der Gewinner. Bei der Führung erleben die Kinder allerhand Bizarres und Aufregendes. Am Ende kann jedoch nur einer Wonkas Nachfolger werden.

20:15 Uhr, RTL II: Cop Out - Geladen und entsichert, Actionkomödie

Die Detectives Jimmy (Bruce Willis) und Paul ((Tracy Morgan) halten seit vielen Jahren die New Yorker Straßen von großen und kleinen Ganoven frei. Doch plötzlich sieht sich das Cop-Duo einem gnadenlosen Gangster gegenüber, der als besessener Sammler von Baseball-Raritäten ausgerechnet bei Jimmy zuschlägt. Jimmy setzt alles daran, seinen wertvollsten Schatz wieder in die Hände zu bekommen, will er mit dem Verkauf doch seiner über alles geliebten Tochter die Hochzeit finanzieren. Leider kann er sich dabei nicht mehr auf seinen Partner Paul verlassen. Der ist seit kurzem von der Idee besessen, seine Frau würde ihn betrügen und ist deshalb nicht ganz bei der Sache.