So feiern die Stars Silvester

Nicht alle Promis läuten das neue Jahr mit einer großen Party ein. Schauspielerin Josefine Preuß (30) feiert Silvester lieber in den Bergen. "Wir haben da eine Hütte gemietet und gehen ein bisschen Snowboarden", verrät die 30-Jährige spot on news. Auch "Bibi & Tina"-Star Lina Larissa Strahl (19) zieht es Silvester "in den Winterurlaub".

Andreas Gabalier feiert auf der Alm

"Silvester ist nicht mehr so wild wie es früher war", erklärt Andreas Gabalier (32), der den Jahreswechsel auf der Alm verbringen wird. "Das liegt aber auch daran, dass das Bauern-Silvester am 30. Dezember bei uns immer so eskaliert. Das ist Brauchtum. Da hacken sich alle voll. Am 31. warten dann fast alle nur noch das Feuerwerk ab und freuen sich dann, ins Bett fallen zu dürfen."

Florian Silbereisen (35) muss dagegen arbeiten. "Da sind wir in Berlin und bereiten die große Live-Show 'Schlagerchampions - das große Fest der Besten' am 7. Januar aus dem Velodrom vor", erklärt der Schlagerstar. "Und deswegen bin ich am Silvesterabend schon in Berlin beim Arbeiten. Aber wir werden mit Sicherheit um 24 Uhr trotzdem aufs neue Jahr anstoßen."

Auch Robin Schulz (29) kommt nicht zur Ruhe, er hat einen Gig in Miami. "Im W Hotel wird es eine spezielle Silvester Party geben. Ich habe bereits letztes Jahr an Silvester in Miami aufgelegt, das wird sicherlich wieder eine große Party", freut sich der DJ.

"Familiär und klein"

Schauspielerin Christiane Paul (42) feiert dagegen "eher familiär und klein". Genauso wie Produzent Oliver Berben (45). Früher sei das noch anders gewesen, "aber jetzt bin ich ein bisschen ruhiger geworden".

Als richtiger Silvestermuffel entpuppt sich Schauspieler Simon Schwarz (45). "Ich bin kein Silvester-Typ. Ich komme mit diesem Besäufnis nicht so gut zurecht. An Silvester sind aber die meisten betrunken und wenn du dann nüchtern bist, sind die Gespräche nicht mehr so anregend. Insofern ist Silvester meistens relativ langweilig für mich."