Serena Williams: Frisch verlobt mit dem Reddit-Gründer!

Tennis-Queen Serena Williams wird wohl bald in den Hafen der Ehe einlaufen: Die 35-Jährige hat sich mit einem der Gründer der Online-Plattform Reddit, Alexis Ohanian (33), verlobt. Verkündet haben die beiden die gute Nachricht am Donnerstagabend - natürlich - auf Reddit. Und das bemerkenswerterweise in Gedichtform.

In 15 Versen schilderte Williams Ohanians Hochzeitsantrag auf einer Überraschungsreise in die ewige Stadt Rom - endend mit dem Worten "...und ich sagte Ja." Ihr künftiger Ehemann steuerte höchstpersönlich die erste Antwort zum Thread bei: "Und du hast mich zum glücklichsten Mann auf dem Planeten gemacht", erklärte Ohanian.

Die Beziehung von Williams und Ohanian war im Oktober 2015 publik geworden. Der Tennis-Star und der Tech-Experte und Investor hatten sich zufällig bei einem Mittagessen kennengelernt - in Rom. Also dort, wo Ohanian nun auch um Williams Hand angehalten hat.