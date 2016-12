John Legend und seine Tochter

John Legend ("All Of Me") hat seinen 38. Geburtstag gefeiert - und dabei auch seine Fans beschenkt: Mit neuen Bildern von Tochter Luna, die inzwischen acht Monate alt ist. Momentan scheint der Sänger mit Luna und Ehefrau Chrissy Teigen (31) im Urlaub zu sein. Auf Instagram teilte er Bilder, auf denen er mit seiner Tochter auf einer Couch kuschelt.

Zu einem weiteren Foto, das den Ausblick auf sein Urlaubsparadies zeigt, schrieb er: "Danke für all eure Glückwünsche. Ich liebe euch alle! Ich genieße gerade diesen Anblick mit Chrissy und Lu, ich fühle mich dankbar." Auf dem Bild ist viel blaues Wasser, umgeben von grünen Hügeln, zu sehen.

Musik von John Legend gibt es auf Clipfish