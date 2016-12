Polizeifahndung: Mann soll zwölfjährige Mädchen in Schwimmbad-Umkleide gefilmt haben

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der zwei zwölfjährige Mädchen in der Umkleide gefilmt hat

Ein Unbekannter soll mit seinem Handy zwei zwölfjährige Mädchen in der Umkleidekabine im Schwimmbad in Wesel gefilmt haben. Nach Polizeiangaben berichtete eines der Mädchen, es sei unbekleidet gewesen, als ihm auffiel, dass sie von einem Handy aufgenommen wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr am Donnerstag.

Als der Täter bemerkte, dass die Mädchen ihn gesehen hatten, ergriff er die Flucht. Die Polizei sucht nun nach dem Täter mit dieser Beschreibung:

Er ist 30 bis 40 Jahre alt,

ca. 180 cm groß,

hat europäisches Aussehen,

eine schlanke Figur,

braune Haare,

und trug einen dunklen Kapuzenpulli und weiße Turnschuhe

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0281/1070 melden.

