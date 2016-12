"One Direction" führt Forbes-Liste an - trotz Pause

Dieser Erfolg kann sich sehen lassen: Nach einem anstrengenden Tour-Jahr 2015 beschloss die britische Boyband "One Direction" ("If I could fly") im März diesen Jahres, eine Pause einzulegen. Und dennoch nahmen die Mitglieder Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan und Louis Tomlinson mehr Geld ein, als andere Promikollegen! Das "Forbes"-Magazin hat die Band zur Nummer eins der meistverdienenden europäischen Promis gekürt.

Allein die Einnahmen der letzten Konzerte ihrer im Frühjahr beendeten Welttournee sowie Werbedeals haben den Briten knapp 110 Millionen US-Dollar in die Kasse gespült. Im "Forbes"-Ranking stellten die vier Jungs sogar Superstars wie Cristiano Ronaldo (88 Millionen Dollar), Adele (80,5 Millionen) und die Rolling Stones (66,5 Millionen) in den Schatten.

