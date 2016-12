Nach Sanktionen durch Obama: Russland weist 35 US-Diplomaten aus

Als Antwort auf die US-Sanktionen will Russland ebenfalls 35 US-Diplomaten ausweisen

Das teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag mit

Wegen mutmaßlicher Hackerangriffe durch Russland hatte die Obama-Regierung unter anderem 35 russische Diplomaten ausgewiesen

Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen wegen mutmaßlicher Hackerangriffe will Russland 35 US-Diplomaten ausweisen. Das kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Tass zufolge am Freitag in Moskau an.

Der russische Regierungschef Dmitri Medwedew hatte die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama wegen der Sanktionen gegen sein Land kritisiert.

Medwedew sieht "anti-russische Agonie"

"Es ist bedauerlich, dass die Obama-Regierung, die mit einer Wiederherstellung unserer Beziehungen begann, ihre Amtszeit in anti-russischer Agonie beendet", schrieb Medwedew am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Er fügte die Buchstaben RIP für "Ruhe in Frieden" hinzu.

Wegen des mutmaßlichen Eingreifens Russlands in den US-Wahlkampf mit Hackerangriffen hatte Obama am Donnerstag 35 Moskauer Diplomaten ausgewiesen und Sanktionen gegen mehrere russische Behörden und Unternehmen erlassen.

(ca)