Naomie Harris' florales Spitzenkleid von Rodarte ist verspielt und verführerisch

Schauspielerin Naomie Harris (40, "Verräter wie wir") weiß, wie man einen Glamour-Auftritt hinlegt. Bester Beweis: Bei einem Event in London erschien sie in einem aufwendig verzierten Showstopper-Kleid von Rodarte, das die Figur der 40-Jährigen perfekt in Szene setzte. Das wadenlange, semi-transparente Spitzendress punktete durch Volants in Senfgelb, während der obere Part mit weißen Blütenapplikationen besetzt war. Dazu kombinierte die Aktrice weiße Sandalen.

Glitzernde Ohrstecker und ein filigraner Ring verliehen dem Outfit eine Extraportion Glamour. Ansonsten verzichtete die "Spectre"-Darstellerin auf Accessoires, sodass ihr Hingucker-Dress im Mittelpunkt stand. Abgerundet wurde der zarte Look durch ein minimalistisches Make-up. Schwarzer Kajal betonte Harris' braune Augen, auf ihren Lippen glänzte nudefarbener Gloss. Auf den Nägeln trug sie einen klassisch-eleganten Rotton.

Mit diesem Spitzenkleid ist auch Ihnen ein Wow-Auftritt garantiert!