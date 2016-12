Lombardi-Wohnung wieder auf dem Markt: So teuer ist das ehemalige Liebesnest

Erst einige Wochen ist es her, dass das ehemalige Traumpaar Sarah und Pietro Lombardi seine Trennung bekannt gab. Nun ziehen die beiden auch an anderer Stelle einen Schlussstrich: Ihre gemeinsame Wohnung in Brühl bei Köln ist wieder zu haben.

Wie auf einer Immobilien-Plattform zu lesen ist, wird für die 97 Quadratmeter große Bleibe ab dem 7. Januar ein Nachmieter gesucht. Laut "Bild"-Zeitung hatte das damalige Paar die Wohnung im September 2016 gemietet, weil Sarah der Rummel um den Bau des eigenen Hauses zu groß wurde. Den hatten die Lombardis in einer RTLII-Show dokumentiert.

Im Video oben seht ihr mehr von der Lombardi-Wohnung.