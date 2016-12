"Die Chefin" bis "Wolfsland": Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr: ZDF: Die Chefin: Hexenjagd

"Ihre Fahrzeugpapiere, bitte" - weiter kommt der Polizist nicht, als ihn die zierliche Frau zusammenschlägt und flieht. Nicht ohne Grund: In ihrem Kofferraum liegt eine Frauenleiche. Die Tote ist die Aktivistin Birgit Ludwig. Ist die Flüchtige ihre Mörderin? Die Identität der Gesuchten hält für Vera Lanz (Katharina Böhm) gleich mehrere Überraschungen bereit. Katrin Moschner (Ann-Kathrin Kramer) wird seit Jahren wegen Mordes gesucht und ist eine alte Schulfreundin von ihr.

22:15 Uhr, Das Erste: Polizeiruf 110: Ikarus

Der letzte gemeinsame Fall gibt Kriminalhauptkommissarin Lenski (Maria Simon) und Polizeihauptmeister Krause (Horst Krause) Rätsel auf: Ein junger Mann, Daniel Reef, hängt in einem Baum - offensichtlich ein Pilot, der aus seiner Maschine gefallen ist. Aber von dem Flugzeug fehlt jede Spur. Das Handy des Mannes zeigt eine junge Frau, die mitgeflogen sein muss. Lenski und Krause sind alarmiert: Ist das Flugzeug noch in der Luft? Krause nimmt der Fall sehr mit, da er die Familie Reef gut kennt und ein enges Verhältnis zu Daniel hatte.

22:30 Uhr, MDR: Wolfsland - Tief im Wald

Ein Monat ist vergangen, seit "Butsch" (Götz Schubert), der Oberlausitzer Eigenbrötler, und Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld), die neu hinzugezogene Kriminalistin aus Hamburg, ein junges kriminelles Paar verfolgt und gestoppt haben. Trotz dieses Erfolgs ist die Stimmung zwischen den Kommissaren schlechter denn je. Aber gerade jetzt sind sie als Team gefragt. Denn in Görlitz scheint ein Serientäter unterwegs zu sein, der junge, attraktive Joggerinnen auf grausame Weise ermordet, aber keine verwertbaren Spuren hinterlässt.

22:45 Uhr, rbb: Sherlock - Die Braut des Grauens

An Geister glaubt Sherlock (Benedict Cumberbatch) nicht, dennoch findet er keine Erklärung für den mysteriösen Fall der Emelia Ricoletti (Natasha O'Keeffe): Sie soll sich das Leben genommen und am Abend desselben Tages ihren Mann erschossen haben. Monate später erinnern sich der Meisterdetektiv und sein Getreuer Watson (Martin Freeman) an die rätselhafte Geschichte, die seither für Schlagzeilen um einen Männer mordenden Geist sorgt. Auch Lady Carmichael (Catherine McCormack) fürchtet wegen eines anonymen Drohbriefes um ihren Mann. Jetzt erwacht in Sherlock die detektivische Leidenschaft, diesen unheimlichen Fall zu lösen.