Für diese neue Brücke in China solltet ihr schwindelfrei sein. Denn die sogenannte Beipanjiang-Brücke gilt nicht umsonst als die höchste der Welt.

Denn der gewaltige Bau führt über ein etwa einen Kilometer breites Fluss-Tal und verbindet auf einer Höhe von 565 Metern die benachbarten Provinzen Yunnan und Guizhou. Das berichten staatliche Medien am Freitag und zeigen zum Beispiel auf Twitter Videos zu der neuen Verbindung.

Another engineering marvel: world's highest bridge opened to traffic in #China's Guizhou Thu. Beipanjiang Bridge is 565M above river valley. pic.twitter.com/hHvuU5uazC

— People's Daily,China (@PDChina) 29. Dezember 2016