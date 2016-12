Ellen Pompeo: Mit 47 Jahren noch einmal Mutter

Ellen Pompeo (47) und ihr Ehemann Chris Ivery (49) dürfen sich über ein kleines Christkind freuen: "Grey's Anatomy"-Star Pompeo und Ivery sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das hat ihr Sprecher am Donnerstag dem Magazin "Us Weekly" bestätigt. "Der Familie und dem Baby geht es großartig", erklärte er.

Bekannt geworden war die späte Mutterschaft allerdings über Umwege: Fotos der "Daily Mail" zeigten am Mittwoch nicht nur Pompeo, Ivery und die zwei gemeinsamen Kinder Stella (7) und Sienna May (2) bei einem Spaziergang durch Los Angeles - sondern auch ein drittes, offenbar erst einige Tage altes Baby im Tragegurt an Chris Iverys Brust.

Einige Details gibt es dementsprechend auch noch zu klären. Etwa das Geschlecht des dritten Familiensprösslings. Aber auch die Frage, wie das Kleine diesmal zu Welt gekommen ist: Ihr erstes Töchterchen Stella hatte Pompeo selbst ausgetragen, Sienna war von einer Leihmutter zur Welt gebracht worden. Auch eine Adoption wäre diesmal theoretisch denkbar.