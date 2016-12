"Dinner for one"-Sendetermine: Zu diesen Zeiten kommt der Silvester-Klassiker

"Dinner for one" - die Sendetermine 2016 | HR/WDR/NDR/Annemarie Aldag

"Dinner for one" ist ein Silvester-Klassiker. Mehrmals am Tag zeigen die Sender der ARD-Gemeinschaft den Sketch zum 90. Geburtstag von Miss Sophie.

Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom sollen wie jedes Jahr zur Feier erscheinen. Nur leider hat Miss Sophie ihre Gäste bereits überlebt. Daher übernimmt ihr Butler James bei den Trinksprüchen die Rolle der Herren. Und so entwickelt sich der Abend, wie wir ihn alle seit Jahrzehnten kennen.

"Dinner for one" - die Sendetermine für 2016

Damit ihr wisst, wann ihr wo einschalten müsst, haben wir euch die Sendetermine für Silvester 2016 herausgesucht. Denn acht Sender zeigen den Klassiker am Jahresende. Allein zwischen 18 und 19 Uhr zeigen fünf Sender den Sketch "Dinner for one".

15 bis 18.55 Uhr

15.25 Uhr - NDR

17.40 Uhr - NDR

18.00 Uhr - WDR

18.05 Uhr - SWR (kürzere Schweizer Fassung)

18.07 Uhr - RBB

18.55 Uhr - Das Erste

18.55 Uhr - BR

19 bis 22 Uhr

19.00 Uhr - MDR

19.10 Uhr - HR

19.25 Uhr - SWR

19.40 Uhr - NDR

21.55 Uhr - SWR (Schweizer Version)

23.30 bis 0.35 Uhr

23.35 Uhr - NDR

23.50 Uhr - SWR (Schweizer Version)

00.30 Uhr - Das Erste

00.35 Uhr - BR

Wer auf Sendetermine ganz und gar verzichten will: Der NDR bietet "Dinner for one" als Video-on-Demand in seiner Mediathek an.

Mundart Versionen und andere Sketch-Adaptionen

Neben dem englischsprachigen Klassiker gibt es noch verschiedene Adaptionen in Mundart, die ihr ebenfalls zu Silvester schauen könnt.

Und zwar bereits um 5.30 Uhr. Die Sendung "Wissen macht Ah!" hat eine "Dinner for Ah!"-Version produziert. Am Silvestermorgen zeigt Das Erste diese Sketch-Adaption.

Eine weitere Fassung für Kinder ist "Dinner für Brot": Ab 16.15 Uhr spielen Schaf, Busch und Brot den Klassiker im KiKa nach. Im Hessischen Rundfunk seht ihr dann um 16.45 Uhr "Dinner for one auf Nordhessisch".

Der WDR bietet 2016 zwei westdeutsche Interpretationen. "Dinner op Kölsch" könnt ihr um 17.35 Uhr und um 22.35 Uhr sehen. Das Ruhrgebietsoriginal "Dinner for Wan(ne)" steht um 21.40 Uhr auf dem Programm.

Der Südwestdeutsche Rundfunk zeigt passend zur "Dinner for one"-Euphorie um 17.45 Uhr einen Sketch aus der Fastnachtssitzung 2016. In "Dinner for Bonn" bedient Heinz Meller Helmut Kohl, Willi Brandt, Franz-Josef Strauß, Herbert Wehner, Hans-Dietrich Genscher und Norbert Blüm.

Zudem bietet Netflix nun auch eine Serien-Version des Sketsches an: