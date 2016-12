Das dürft ihr heute in den Soaps nicht verpassen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Das Jahresende steht bevor. Die Clique plant eine Party auf der Dachterrasse. Während der Vorbereitungen lässt KayC sich nicht von Ringo provozieren. Paco ist erleichtert, dass es KayC wirklich gut zu gehen scheint und auch Elli freut sich über die positive Wesensänderung ihrer Cousine. Sie blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, ebenso Bambi, der beim Bleigießen bereits Familienzuwachs in der Zukunft liest. Nur Easy geht nicht unbeschwert in die Silvesternacht. Er kümmert sich um Malte, der nach der Schlägerei mit Mario nicht fassen kann, dass er beinahe einen Menschen umgebracht hätte.

Sie haben den Anfang von "Alles was zählt" verpasst? Kein Problem, hier finden Sie die ersten 20 Folgen

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem Marc die Nacht bei Jule auf dem Sofa verbracht hat, ist er distanziert zu ihr und möchte nicht mehr mit ihr reden. Jule versteht nicht, was Marc beschäftigt und will ihn während der Arbeit damit konfrontieren. Kevin und die Jungs haben eine schreckliche Nacht im Taxi verbringen müssen. Die Laune ist am Boden, als sie bemerken, dass ihr Frühstück von einem Waschbären gefressen wurde.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Verletzt möchte Milla Nina aus dem Loft ekeln. Nina ahnt, dass ihr im Loft harte Zeiten bevorstehen und bemüht sich um eine neue Bleibe. Piet sagt Basti seinen Urlaub ab, weil er ihn für eine spontane Silvesterparty im Matrix braucht. Basti lässt sich zähneknirschend darauf ein, doch als Piet ihm später ein peinliches Kostüm aufdrücken will, reißt Basti der Geduldsfaden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle ist aus Hamburg zurück und hat selbstgebackene Glückskekse von Carmen für alle mitgebracht. In Silvester-Feierlaune macht sich die Mädelsclique einen Spaß daraus, die Glückskeks-Sprüche als wörtliche Handlungsanweisungen zu nehmen. Michelle findet das sehr lustig - bis sie ihren eigenen Glückskeks öffnet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Das Schicksal will es so, dass Sunny nicht von Chris' Gefühlen für sie erfährt. Arglos verbringt sie den Silvesterabend mit Felix und ihren Freunden und glaubt sogar, dass Chris allmählich damit klarkommt, dass sie mit seinem verhassten Bruder zusammen ist. Doch in dem gärt der Gedanke, dass er keine Zeit mehr verschwenden sollte, um Sunny zu zeigen, dass er in sie verliebt ist.