Barbara Schönebergers schräger Space-Look

Frisch aus einem 80er-Jahre-NDW-Weltraum-Musikclip entsprungen? Ein bisschen so wirkte das überraschende Outfit, das Moderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger (42, "Bekannt Aus Funk und Fernsehen") sich für die TV-Show "Das Quiz: Der Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen" am Donnerstagabend im Ersten ausgesucht hatte:

Verantwortlich für den spacigen Look war der Rollkragenpullover, der im oberen Teil komplett mit silbernen Pailletten bestickt war. Diese warfen nicht nur irritierende Lichtreflexe auf die untere Partie ihres Gesichts. Außerdem war der Teil mit den silbernen Spiegelchen viel zu schwer, sodass sich dieser im Gegensatz zu dem Material der unteren Pink-Weiß-Schwarz-Passage nicht wirklich an den Körper anschmiegte. Alles in allem nahm ihr die Rolli-Hose-Kombination jeglichen sinnlichen Sexappeal, für den sie eigentlich so verehrt wird.

Normalerweise hat die gebürtige Münchnerin und Wahl-Berlinerin ein tolles Händchen für Mode: immer ein bisschen extravagant, trotzdem elegant, herrlich kurvenbetont und sehr sexy - da freuen wir uns jetzt einfach auf den nächsten Auftritt. Der steht im Ersten schon am 11. Januar ab 18.30 Uhr an. Dann nämlich wird Barbara Schöneberger die TV-Zuschauer durch die Live-Sendung "Festakt zur Eröffnung der Elbphilharmonie 2017" geleiten - das Presse-Foto dazu zeigt die Super-Blondine wieder gewohnt schick...