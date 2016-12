Wintersport im Live-Stream: Superkombination in Italien, Slalom in Semmering online sehen

Die Superkombination der Ski-Alpin-Herren startet am Donnerstag um 10.30 Uhr

Thomas Dreßen und Josef Ferstl starten für Deutschland

Ski Alpin im Live-Stream: Die Herren sind aktuell im italienischen Santa Catarina. Thomas Dreßen und Josef Ferstl starten für Deutschland am Donnerstag um 10.30 Uhr bei der Superkombination. Auch Österreichs Star Marcel Hirscher will seine Vielseitigkeit bei dem Mix aus Super-G und Slalom unter Beweis stellen.

Um 15 Uhr geht es dann in Österreich weiter. In Semmering findet aktuell der FIS Damen Ski Weltcup statt. Für Donnerstag steht Slalom auf dem Programm. Als Favoritin geht die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin am Hirschenkogel ins Rennen gehen. Sie hat bereits die Slaloms in Levi, Killington und Sestriere gewonnen.

Ski Alpin im Live-Stream sehen - so geht's

Der Free-TV-Sender Eurosport 1 zeigt am Donnerstag ab 10.15 Uhr die Ski-Alpin-Rennen auch im Live-Stream. Diesen bietet der Sender in seinem Online-Abo an. Auch Premium-Kunden von unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live können Eurosport 1 ohne weitere Kosten online sehen.

Der Zeitplan für Ski-Alpin-Fans

Das Eurosport-Programm für Ski-Alpin-Fans schaut am Donnerstag damit wie folgt aus:

10.15 Uhr: Super-G

13.45 Uhr: Slalom

15.00 Uhr: 1. Lauf

18.00 Uhr: 2. Lauf

Superkombination der HerrenSlalom der Damen

