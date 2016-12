Vierschanzentournee im Live-Stream: Qualifikation in Oberstorf online sehen - Video

Die Vierschanzentournee startet mit der Qualifikation in Oberstorf

Das Springen beginnt am Donnerstag um 16.45 Uhr

Im Video erklären wir euch, wie ihr das ZDF kostenlos im Live-Stream sehen könnt

Vierschanzentournee im Live-Stream: Am Donnerstag findet die Qualifikation zum Auftaktspringen am Freitag in Oberstorf statt. Die Bedingungen gelten laut Veranstalter als perfekt: Bei Sonnenschein und bis zu 5 Grad dürfen die Skispringer ab 16.45 Uhr in die Vierschanzentournee 2017 starten.

Die deutsche Hoffnung und der Favorit

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Severin Freund, der nach einer Hüftoperation und fünfmonatiger Verletzungspause allerdings noch um seine Bestform ringt, und Markus Eisenbichler. Der 25 Jahre alte Bundespolizist hinterließ zuletzt den besten Eindruck und sprang konstant in die Top Ten.

Heißester Anwärter auf den Tournee-Triumph ist jedoch der erst 17 Jahre alte Slowene Domen Prevc. Der Mann im Gelben Trikot des Weltcup-Spitzenreiters siegte in dieser Saison bereits viermal.

Einen starken Eindruck hinterließen bisher auch der Norweger Daniel Andre Tande und Polens Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch. Zu beachten sind wie immer auch die Österreicher um Stefan Kraft und den Vorjahresdritten Michael Hayböck.

Die Vierschanzentournee im Live-Stream sehen - so geht's

Zwei Sender berichten vom Quali-Springen in Oberstorf. Das ist zum einen Das ZDF. Ab 16.15 Uhr überträgt der Sender den Wettkampf auch im Live-Stream. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der ZDF-Homepage.

Auch Eurosport ist im Allgäu live dabei und zeigt die Quali im Free-TV und in seinem abopflichtigen Live-Stream.

Beide Sender könnt ihr auch bei unseren KooperationspartnernMagine TV und TV Spielfilm live online sehen.

Die Schattenbergschanze in Oberstorf Am Donnerstag und am Freitag wird von der Schattenbergschanze in Oberstorf gesprungen. Sie ist insgesamt 140 Meter hoch und besitzt eine Anlauflänge von 105,5 Metern. Die Absprunggeschwindigkeit liegt im Durchschnitt bei 92 km/h. Das Stadion bietet rund 24.000 Menschen Platz. Den Schanzenrekord mit 143,5 Metern hat der Norweger Sigurd Pettersen übrigens im Jahr 2003 aufgestellt, es ist das Eröffnungsjahr der neuen Schanze in Oberstorf gewesen.

