TV-Tipps am Donnerstag: Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen

20:15 Uhr, RTL: Winnetou (3) - Der letzte Kampf, Wildwestabenteuer

Shatterhand (Wotan Wilke-Möhring) und Nscho-tschi (Iazua Larios) bauen sich gemeinsam eine Farm, auf der sie eine Familie gründen möchten. Doch die Ruhe währt nicht lange: Auf Shatterhands Farm - und damit auf dem Land der Apachen - entdeckt ein drogenabhängiger Dandy Öl. Santer Junior (Michael Maertens) will seinem macht- und geldgierigen Vater imponieren und setzt deshalb alles daran, diese Ölquelle sein eigen zu nennen. Er greift zu allen Mitteln, um die Indianer aus ihrem Gebiet zu vertreiben.

Die Neuauflage von "Winnetou" mit Wotan Wilke Möhring gibt's auch auf Blu-ray und DVD

20:15 Uhr, Das Erste: 2016 - Das Quiz, Quizshow

Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger und Klaas Heufer-Umlauf - das sind diesmal die Kandidaten von Quizmaster Frank Plasberg beim traditionellen Jahresrückblick-Quiz im Ersten. Im Mittelpunkt des Ratespiels stehen die wichtigsten Menschen des Jahres, die bewegendsten Momente und die größten Emotionen. Außerdem präsentiert Frank Plasberg in einer besonderen Spielrunde die beliebtesten Hits des Jahres.

20:15 Uhr, ProSieben: Hänsel und Gretel: Hexenjäger, Fantasyaction

Als Kinder wurden die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) von ihren Eltern im Wald ausgesetzt und töteten dort eine grausame Hexe. Dieses Ereignis machte aus den Geschwistern in den folgenden Jahren die berühmtesten und unbarmherzigsten Hexenjäger ihrer Zeit. Gerade sind die beiden vom Augsburger Bürgermeister beauftragt worden, eine Reihe von Kindern zu finden, die offenbar von einer Hexe in den umliegenden Wäldern entführt wurden. Hänsel und Gretel müssen sich etwas Besonderes einfallen lassen, denn die Hexen planen ein Ritual, nach dem sie gegen die einzige wirksame Waffe immun wären - Feuer!

20:15 Uhr, VOX: Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme, Komödie

Larry (Kevin James) ist alleinerziehender Vater zweier Kinder, Chuck (Adam Sandler) lebt sein Leben als Playboy. Die beiden sind beste Freunde und arbeiten seit Jahren zusammen bei der New Yorker Feuerwehr. Als Larry seine Rente in Gefahr sieht, überredet er Chuck, ihn zu ehelichen. Der willigt gutmütig ein - ahnt jedoch nicht, dass seine Unterschrift alleine nicht reicht. Weil ihre Beziehung unter Verdacht steht, zieht Chuck zu Larry, wo sie der Welt vorspielen, tatsächlich ein Paar zu sein. Das ist schon deshalb nicht einfach, weil sich Chuck in seine attraktive Anwältin verliebt.

20:15 Uhr, ZDFneo: Inside Man, Bankraubthriller

Als Maler getarnt, überfallen Dalton Russell (Clive Owen) und seine Komplizen eine Bank in Manhattan und nehmen die Angestellten und Kunden gefangen. Die einheitliche Kostümierung von Entführern und Geiseln sowie eine Reihe nachgestellter Szenarien stiften so viel Verwirrung, dass keiner der Unbeteiligten mehr weiß, wer eigentlich auf welcher Seite steht. Die Detectives Keith Frazier (Denzel Washington) und Bille Mitchell (Chiwetel Ejiofor) werden mit dem Fall betraut. Mit dem Polizisten John Darius (Willem Dafoe) versuchen sie, die Situation unter Kontrolle zu bringen.