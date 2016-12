Trump wettert gegen Obama – kurz darauf klingelt sein Telefon

Die Amtsübernahme durch Donald Trump in den USA am 20. Januar rückt näher – und eigentlich kommentiert der designierte Präsident der USA die Arbeit des Vorgängers in dessen letzten Wochen im Amt nicht.

Doch bei Trump ist wie immer alles anders. Auf Twitter wütete er gegen Barack Obama und schrieb: "Ich tue mein Bestes, um die hetzerischen Aussagen und Behinderungen durch Präsident Obama zu ignorieren. Ich dachte, das wird eine reibungslose Amtsübergabe. Offenbar nicht."

Lange warten musste er auf Obamas Antwort nicht – wie das Video oben zeigt.