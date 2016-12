Die Pseudowut ist eine Gefahr für Hunde | Karl Weatherly via Getty Images

Hundebesitzer aufgepasst!

In Deutschland ist derzeit ein für Hunde gefährlicher Virus auf dem Vormarsch. Dabei handelt es sich um die Aujeszkysche Krankheit, in Anlehnung an die Tollwut wird sie auch als Pseudowut bezeichnet.

Die Erkrankung tritt vor allem bei Wildschweinen auf, kann aber auch für Hunde und Katzen tödlich sein. Ein Hund, der in Thüringen ein Wildschwein gebissen hat, wurde eingeschläfert, wie die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.

Ansteckungsgefahr eher gering

Für Menschen stellt die Krankheit keine Gefahr dar. Bisher ist die Erkrankung in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und Niedersachsen aufgetreten.

Hundehalter sollten jetzt aber trotzdem keine Panik aus Angst um ihren geliebten Vierbeiner bekommen. Zwar raten Tierärzte zur Vorsicht, zum Beispiel sollte Hunden in den betroffenen Gebieten kein Wildschweinfleisch gefüttert werden. Auch können sich Hunde anstecken, die Wildschweine beißen.

Wie aber der Tiermediziner Thomas Müller dem Deutschen Jagdverband im Februar sagte, stecken sich Hunde gegenseitig eher nicht mit dem Virus an: "Das Risiko ist gering, aber man kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Es gibt keinen bekannten Fall, wo sich ein Hund durch Kontaktinfektion von einem anderen Hund infiziert hat."

Wenn erste Symptome beim Hund auftreten, ist es zu spät

Müller nennt als Anzeichen für eine Erkrankung: "Die Tiere verweigern plötzlich die Futteraufnahme und werden depressiv. Gelegentlich werden permanentes Bellen aber auch Unruhe und Angst beobachtet."

Und weiter: "Mit Fortschreiten der Erkrankung bekommen die Tiere Atemnot und können ausgeprägtes Speicheln zeigen. Oft stellen sich gleichzeitig Schluckbeschwerden und Erbrechen ein." Wenn die ersten Symptome aufgetreten sind, ist es aber schon zu spät - es gibt bisher keine Heilung oder zugelassene Impfung gegen die Krankheit.

