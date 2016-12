Jennifer Lawrence liefert bei Filmpremiere den Spruch des Tages

"Ich bin ein echter Trottel dabei! Mal liegt es an den hochhackigen Schuhen, mal am gewachsten Fußboden. Ich bin etwas ungelenk, was das Laufen angeht, hoffentlich bessert sich das noch."

Schauspielerin Jennifer Lawrence (26) spricht im Interview mit dem "Lufthansa Magazin" auch über ihre legendären Stolper-Auftritte auf dem roten Teppich. Zumindest kann die junge Oscar-Preisträgerin dabei über sich selbst lachen. Ab 5. Januar ist sie in dem Science-Fiction-Film "Passengers" zu sehen, als Weltraum-Passagierin, die 90 Jahre zu früh aus dem Kälteschlaf geweckt wird.

Welche Ängste Jennifer Lawrence ausstehen muss, erfahren Sie auf Clipfish