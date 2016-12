Kim Fisher: So reagiert auf die falsche "Star Wars"-Todesmeldung

"Prinzessin Leia aus Star Wars - Schauspielerin Kim Fisher tot" - diese Nachricht überbrachte am Dienstag die "Tagesschau in 100 Sekunden" ihren Zuschauern. Dass da etwas nicht stimmen kann, fiel natürlich nicht nur den ohnehin geschockten "Star Wars"-Fans auf. Sondern auch Kim Fisher. Die 47-jährige TV-Moderatorin und Schauspielerin hat im Gegensatz zur eigentlich gemeinten Carrie Fisher weder in "Star Wars" mitgespielt, noch ist sie tot. Am Mittwoch reagierte Kim Fisher mit einem Lebenszeichen auf Facebook auf die Verwechslungspanne.

"Kann passieren"

Und das erstaunlich relaxt: "Totgesagte leben länger", scherzte Fisher in ihrem Post und stieß mit ihren Fans virtuell "aufs Leben!" an. Im Gegensatz zu einigen ihrer Facebook-Follower wollte Kim Fisher auch gar nicht allzu hart mit den Redakteuren der "Tagesschau" ins Gericht gehen. "Kann passieren, liebe Kollegen", richtete Fisher ganz entspannt aus.

Vielleicht ja auch, weil sie selbst einige Bekannte bei der ARD haben dürfte: Schon seit den 90er Jahren moderiert Fisher immer wieder verschiedene Sendungen im Ersten und den dritten Programmen - zuletzt am 23.12. die MDR-Show "Weihnachten bei uns".