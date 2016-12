Putin verkündet Waffenstillstand in Syrien

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einigung mit der Türkei über eine Syrien-Waffenruhe bekanntgegeben.

Russland und die Türkei würden für die Feuerpause einstehen, erklärte Putin am Donnerstag. Diese soll demnach um Mitternacht beginnen. Das syrische Militär teilte mit, es habe einer landesweiten Waffenruhe zugestimmt.

Wie Putin weiter sagte, sollen auf die Waffenruhe Friedensgespräche zwischen der Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und der Opposition folgen. Die syrischen Parteien würden an Verhandlungen teilnehmen, die in Kasachstan stattfänden, erklärte Putin, ohne ein genaues Datum dafür zu nennen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu betrifft die Waffenruhe 62.000 Oppositionskämpfer in ganz Syrien. Das russische Militär habe eine Hotline mit den türkischen Streitkräften eingerichtet, um die Einhaltung der Feuerpause zu beobachten, hieß es.

Russland ist ein wichtiger Verbündeter Assads. Die Türkei unterstützt hingegen die Opposition. Mehrere vorherige Versuche, den Bürgerkrieg in Syrien zu stoppen, sind gescheitert.

