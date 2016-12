Hollywood-Star behauptet: Es gibt noch ein Skandalvideo von Donald Trump

Trotz zahlreicher Skandale ist Donald Trump als US-Präsident gewählt worden. Insbesondere seine Aussage, dass er Frauen ohne ihr Einverständnis in den Schritt greifen könne, sorgte für Aufsehen - ohne ihm letztendlich politisch zu schaden.

Nun soll es ein neues skandalträchtiges Video geben, wie der Schauspieler und Autor Tom Arnold behauptet. Es soll sogar noch drastischere Aussagen des kommenden Präsidenten beinhalten. Wie bereits das erste Video, sollen die Aufnahmen ebenso während der Dreharbeiten zur NBC-Show "The Apprentice" entstanden sein.

Trump soll in dem neuen Tape unter anderem schwer rassistische und sexistische Ausdrücke benutzen, zum Beispiel das „N-Wort“ für Afroamerikaner und das "C-Wort" für Frauen. Arnold sollen die Aufnahmen durch Zufall in die Hände gefallen sein.

Veröffentlichen will er sie jedoch nicht: Das Tape soll erst dann an die Öffentlichkeit gelangen, wenn es auch Beweise für die Einflussnahme russischer Hacker während der Wahl gebe. Daran arbeiteten bereits mehrere Top-Journalisten, behauptet Arnold auf Twitter.

Why idiots like me & future pres shouldn't communicate important info on here. I cleverly meant WG level reporter investigating Trump-Russia https://t.co/MaXN7wiX70

— Tom Arnold (@TomArnold) December 27, 2016