Mit diesen fünf Apps rutschen Sie gut ins kommende Jahr

Beim imposanten Feuerwerk kann das Smartphone nur bedingt behilflich sein, doch es gibt so einige Apps, die die Silvesterparty zu einem vollen Erfolg machen. Hier eine Auswahl der fünf coolsten Smartphone-Helferlein.

"Cocktail Flow"

Bei Clipfish sehen Sie coole Videos von gigantischen Feuerwerken

Was ist für viele volljährige Menschen die wichtigste Komponente einer gelungenen Party? Richtig, der Alkohol! Mit der iOS- und Android-App "Cocktail Flow" gelingen über 600 Cocktails und Longdrinks im Handumdrehen. Von Klassikern wie dem Cuba Libre bis hin zu ausgefallenen Variationen finden sich Rezepte für alle Geschmäcker.

"King of Booze"

Spielerisch die Zeit bis zum Jahreswechsel vertreiben, können sich bis zu 14 Partygäste mit dem iOS- und Android-Trinkspiel "King of Booze". Spieler können hier aus zahlreichen Aufgaben wählen, die es zu erfüllen gilt, oder alternativ einen Schluck vom gerade zubereiteten Cocktail nehmen. Natürlich sollte man es aber nicht übertreiben.

"Wahrheit oder Pflicht"

Ist die Stimmung dann so richtig angeheizt, wird es Zeit für den Party-Spiel-Klassiker "Wahrheit oder Pflicht", den es in zahlreichen Varianten ebenfalls für iPhones und Android-Smartphones gibt. Die App von Mangobird bietet hunderte Fragen und Aufgaben. Es gibt jugendfreie Fragen und Pflichten, oder aber auch eine heißere Variante für Erwachsene. Eigene Aufgaben können zudem einfach hinzugefügt werden.

"AtomUhr (Gorgy Timing)"

Geht es an Silvester dann auf Mitternacht zu, will keiner den genauen Zeitpunkt des Jahreswechsels verpassen. Damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind, was die Uhrzeit betrifft, bieten sich Apps wie diese an. "AtomUhr (Gorgy Timing)" für iOS gleicht die aktuelle Zeit mit der CS2 Cäsium-Atomuhr in Braunschweig ab.

"mytaxi - Die Taxi App"

Wer nach der ereignisreichen Silvesterfeier noch sicher nach Hause kommen möchte, der sollte die Autoschlüssel in der Hosentasche lassen und lieber ein Taxi rufen. Das geht beispielsweise ganz einfach mit der iOS- und Android-App von "mytaxi". Bezahlen ist ebenfalls ganz einfach per App möglich. Leider funktioniert das Ganze nur in ausgewählten deutschen Großstädten, darunter in München, Leipzig, Köln, Berlin und Frankfurt.