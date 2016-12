Königin Paola von Belgien im Krankenhaus

Sorge um Königin Paola von Belgien: Die 79-jährige Ehefrau des früheren belgischen Königs Albert II. (82) wird nach einem Sturz im Krankenhaus der Saint-Luc-Universität in Brüssel behandelt, wie der Palast in einer Pressemitteilung bekanntgab. Dabei hatte sie sich einen Wirbel gebrochen. Doch wie es in dem Statement weiter heißt, habe es keine neurologischen Komplikationen gegeben. Auch bestehe keine Lebensgefahr.

Eine mehrmonatige Reha liege allerdings vor der gebürtigen Italienerin, die von 1993 bis zur Abdankung ihres Mannes am 21. Juli 2013 zugunsten des gemeinsamen Sohnes Philippe (56) Königin war. Diesen Titel behielt Paola, wie vor ihr auch schon Königin Fabiola (1928-2014), die Witwe des verstorbenen Königs Baudouin (1930-1993).

