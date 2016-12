Hugh Jackman: " Nie genrvt, nie launisch und immer charmant"

Er gilt als einer der charmantesten Künstler im Filmgeschäft. Dabei ist Everybody's Darling sein ganz einfach, wie der australische Hollywood-Star Hugh Jackman (48, "Eddie the Eagle - Alles ist möglich") nun in einem "Throwback"-Post auf Facebook verriet: "Lesson #374 & #375 von meinem Vater: 'Sei immer ein Gentleman.' Und 'Sprich nie darüber, wen du küsst.'"

Auf der Leinwand gibt's den beliebten Künstler auch bald wieder zu sehen, denn "Logan - The Wolverine" mit Jackman in der Titelrolle startet im März in den Kinos.

Hugh Jackman oben ohne kann sich sehen lassen - mehr dazu in diesem Video bei Clipfish