Die besten Spiele für Silvester

Silvester ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Erst muss geklärt werden, wo und mit wem gefeiert wird, dann, was man kocht. Und dann gibt es da auch noch die Zeit, wenn alle pappsatt sind und auf das Feuerwerk warten. Damit die Uhr zumindest gefühlt ein bisschen schneller tickt, gibt es einen tollen Trick: Spiele spielen. Mit diesen Ideen wird's auch bestimmt nicht langweilig.

1. "Black Stories"

"Black Stories" machen in einer größeren Gruppe besonders viel Spaß. Das Prinzip geht so: Einer ist der Gebieter, er stellt ein "Was ist hier passiert?"-Rätsel. Zum Beispiel: "Nadine klopfte ans Fenster und war eine Sekunde später tot". Die Spieler müssen versuchen, das Rätsel mit klugen Fragen zu lösen. Rätsel-Ideen gibt es in verschiedenen "Black Stories"-Boxen, die man bestellen oder in vielen Bibliotheken ausleihen kann. Auch auf der Facebook-Seite des Spiels werden immer wieder Rätsel gepostet. Wer kreativ ist, kann sich aber natürlich auch selbst eine schaurige Silvester-Geschichte ausdenken.

2. Spiel des Jahres

Lustig, traurig, schockierend, fragwürdig - beim "Spiel des Jahres" geht es darum, die krassesten Erinnerungen des letzten Jahres mit anderen zu teilen. Das geht so: Man schreibt von Januar bis Dezember jeden Monat auf ein Stück Papier. Dieses wird gefaltet und in einen Behälter gegeben. Jetzt muss jeder ein Zettelchen ziehen und eine Geschichte aus dem jeweiligen Monat zum Besten geben. Das kann so oft passieren, bis das ganze Jahr durcherzählt ist.

3. "Dinner for One"-Trinkspiel

Last but not least gibt es auch noch ein tolles Spiel für alle, die an Silvester ein bisschen öfter anstoßen wollen. Der Film "Dinner for One" ist nämlich nicht nur ein echter Silvester-Klassiker, sondern lässt sich auch wunderbar in ein Trinkspiel umfunktionierten. Der Vorteil: Es gibt nur eine Regel, die man sich merken muss. Immer wenn der Butler James trinkt, trinkt man selbst auch. Prost!