Das dürfen Sie heute in den Soaps auf keinen Fall verpassen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Mario in Maltes Wohnung auf ihn wartet und drohend das Geld einfordert, kommt es zum erbitterten Kampf zwischen den beiden. Malte kann die Auseinandersetzung für sich entscheiden und nur in letzter Sekunde von Caro davor bewahrt werden, einen fatalen Fehler zu begehen. Als Caro sich am nächsten Morgen um ihn kümmern will, macht Malte ihr jedoch einen heftigen Vorwurf, der Caro schockiert.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel nimmt sich vor, bei Alex auf Distanz zu gehen und ihm für das heutige Date abzusagen. Doch Alex bleibt hartnäckig und sie lässt sich schließlich auf einen gemeinsamen Tag mit ihm ein. Kevin rastet aus vor Freude: Er, Felix, Cem und Chico werden über Silvester mit dem Taxi zu seinen Cousins in den Osten auf eine Party im Wald fahren.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon bereut seine Begegnung mit Nina vom Vorabend. Als Milla sich auch noch bei ihm für ihr Einmischen in den Streit mit seiner Mutter entschuldigen will, flüchtet er sich in die Arbeit. Peggy will in ihrem Leben neue Wege einschlagen und zu sich selbst finden. Als sie sich jedoch etwas zu motiviert in die Arbeit in der Schnitte stürzt, wird sie von Rick und Paula ausgebremst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny weiß nicht, ob sie Richards Angebot, ins Zentrum zurückzukommen, annehmen will, doch Richard ist entschlossen, die Familie zu vereinen und trägt seinen Vorschlag an Simone heran. Simone argumentiert entschieden gegen Jennys Rückkehr - und trifft Jenny damit so tief, dass sie den Entschluss fasst, dem Zentrum endgültig den Rücken zu kehren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Jonas vor seinem Termin im Tattoo-Studio auf dicke Hose macht, können Maren und John nicht widerstehen, ihn auf die Schippe zu nehmen. Mit ihren übertriebenen Horror-Geschichten bringen sie Jonas dazu, dass er im letzten Moment doch kneift. Doch dann durchschaut Jonas, dass er verarscht wurde, und sinnt auf süße Rache.