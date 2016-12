Darts-WM 2017 im Livestream: Achtelfinale online sehen - Video

PDC Darts-WM im Livestream: Am 29. Dezember geht das Achtelfinale um 14.00 Uhr weiter

Sport 1 überträgt die Darts-WM ab 13.30 Uhr

Im Video erklären wir euch, wie ihr die Darts-WM und andere Sendungen auf Sport 1 im Livestream sehen könnt

Die Darts-WM 2017 im Livestream sehen: Welche Spieler gewinnen das Achtelfinale? Diese spannende Frage wird am Donnerstag geklärt.

Der Titelverteidiger Gary Anderson hat bei der Darts-Weltmeisterschaft in London nach einer starken Vorstellung als Erster das Viertelfinale erreicht. Der 46 Jahre alte Schotte setzte sich in London mit 4:2 gegen den Niederländer Benito van de Pas durch.

Auch Raymond van Barneveld hat im Duell der Ex-Weltmeister gegen Adrian Lewis sein Viertelfinal-Ticket bei der Darts-WM gebucht. In einem Krimi über die volle Distanz behielt "Barney" am Ende mit 4:3 die Nerven und folgte Titelverteidiger Gary Anderson in die Runde der letzten Acht.

🇳🇱 RESULT: Raymond van Barneveld moves into the Quarter-Finals after an epic 4-3 victory over Adrian Lewis! #WHDarts pic.twitter.com/HRUT1hkaA1 — Live Darts (@livedarts) December 28, 2016

Die Spiele am Donnerstag



Um 14 Uhr:

Mark Webster - Daryl Gurney

Dave Chisnall - Jelle Klaasen

James Wade - Michael Smith

Um 20 Uhr:

Peter Wright - Ian White

Phil Taylor - Kim Huybrechts

M. van Gerwen - Darren Webster

Noch drei Stunden bis zur ersten Session des Tages!



M. Webster - Gurney

Chisnall - Klaasen

Wade - Smith



Wer hat Bock? #DartsWM pic.twitter.com/O4qsOAHRdr — Darts-WM 2017 (@DartsWM) December 29, 2016

Die Darts-WM 2017 im Livestream sehen

Der Free-TV-Sender Sport 1 überträgt alle wichtigen Matches der Darts-WM. Mit dem kostenlosen Livestream des Senders könnt ihr die Weltmeisterschaft der des PDC auch ganz leicht online verfolgen. Am Donnerstag berichtet der Sport-Sender zwischen 13.30 und 18 Uhr sowie von 19.15 bis 0.45 Uhr aus London.

Ihr könnt den Sender übrigens auch bei den HuffPost-Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live im Internet abrufen.

Die Darts-WM 2017 auf Twitter verfolgen

Unter dem Hashtag #dartzember und bei Darts-WM 2017 findet ihr alle Posts in den sozialen Netzwerken über die Darts-WM 2017.

