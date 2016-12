Brandanschlag auf Obdachlosen: Bruder verteidigt Verdächtigen

Nach dem sieben junge Männer an Heiligabend in Berlin einen Obdachlosen angezündet haben sollen, spricht jetzt der Bruder eines Tatverdächtigen. Der 15-jährige Flüchtling aus Syrien soll gemeinsam mit sechs anderen die Tat begangen.

Er habe seinen Bruder Bashar auf den Fahndungsfotos der Polizei sofort erkannt, sagte Emad K. dem "Spiegel". Anschließend habe er ihm sofort geraten sich zu stellen.

Bashar habe sich zwar gestellt, aber sofort seine Unschuld beteuert. Außerdem schildert der 15-Jährige die Vorfälle anders als die Polizei den Tathergang bisher vermutet.

➨ Mehr zum Thema: Obdachloser in Berlin angezündet: Den Tätern droht lebenslange Haft

Die Freunde hätten den Obdachlosen nicht gezielt angezündet. Der 21-jährige Hauptverdächtige aus Libyen habe ein Taschentuch in Brand gesetzt und auf eine neben dem Obdachlosen liegende Tüte oder Tasche geworfen.

Außerdem habe der 37-jährige Obdachlose nicht geschlafen sondern sei auf dem Bahnsteig herumgelaufen und habe sich auch neben die Gruppe der jungen Flüchtlinge gesetzt.



