"Bauer sucht Frau": Torsten und Sandra trennen sich nach Liebes-Urlaub

Torsten und Sandra waren das Traumpaar der zwölften "Bauer sucht Frau"-Staffel. Gemeinsam waren sie dieses Jahr sogar im Liebesurlaub auf Jamaika. Nachdem Torsten dort aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, sagte Sandra zurück in Deutschland: "Die Reise hat uns noch enger zusammengeschweißt und wir wissen jetzt, dass wir auch in Krisenzeiten ganz eng zusammenstehen." Doch nun das plötzliche Liebes-Aus. Der Milchbauer und seine Auserwählte gehen wieder getrennte Wege, wie RTL berichtet.

Sandra erklärt dem Sender die Trennung so: "Wir haben immer öfter gestritten und gemerkt, dass wir doch nicht so gut zusammenpassen, wie wir am Anfang gedacht hatten." Und auch Torsten sieht in der Trennung den richtigen Schritt. "Wie bei vielen anderen Paaren auch, hat sich bei uns nach einigen Monaten gezeigt, dass wir einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie wir eine Beziehung führen wollen." Vielleicht bewirbt sich der Kuhbauer ja einfach erneut bei "Bauer sucht Frau"...

