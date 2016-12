Die Aufsteiger des Jahres 2016 – mit HuffPost-Herausgeber Cherno Jobatey

Nie traten so viele Legenden ab wie 2016. In Eilmeldungen informierte die Deutsche Presseagentur in diesem Jahr über den Tod von knapp 60 Prominenten - in den zehn Jahren davor dagegen jeweils nur von 20 bis 40. Das schrieb der Nachrichtenchef der Agentur auf Twitter:

In Eilmeldungen informierte dpa 2016 über den Tod von knapp 60 Prominenten - in den zehn Jahren davor dagegen jeweils nur von 20 bis 40. https://t.co/2mthAiWQsf — Froben Homburger (@fhomburger) 29. Dezember 2016

Irgendwie hat man das Gefühl, als verabschiede sich eine ganze Epoche. Manch einer glaubt an ein RIP-Festival, also ein Rest-in-Peace-Festival im Himmel.

Viele trauern. Man kann sich aber auch – wie in anderen Kulturen üblich - mit ihnen freuen, dass sie es in den Himmel geschafft haben. Deswegen haben wir die HuffPost-Aufsteiger des Jahres zusammengestellt – im Video oben präsentiert von Herausgeber Cherno Jobatey.