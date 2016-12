"2016 - Das Quiz" im Internet und im Ersten sehen

Los geht's am Donnerstag um 20.15 Uhr

"2016 - Das Quiz" im Livestream sehen: Das Quiz verspricht auch in diesem Jahr wieder einen Abend zum Lachen, Staunen, Quizzen und voller berührender Momente.

Kurz vor dem Jahresende tritt Deutschlands TV-Prominenz noch einmal im Ratespiel gegeneinander an: Bei Frank Plasbergs großem Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen geben die Moderatoren Günther Jauch und Barbara Schöneberger sowie Schauspieler Jan Josef Liefers traditionell alles und schenken sich gar nichts. In diesem Jahr ist erstmals der Moderator Klaas Heufer-Umlauf mit von der Partie.

Im Mittelpunkt des amüsanten und überraschenden Ratespiels stehen auch 2016 wieder die wichtigsten Menschen des Jahres, die bewegendsten Momente und die größten Emotionen.

"2016 - Das Quiz" im Livestream sehen

Das Erste zeigt "2016" das Quiz am Mittwoch um 20.15 Uhr auch im Internet. Der Sender bietet euch einen kostenlosenLivestream an. Nach der Ausstrahlung im TV gelaufen könnt ihr die Show in der ARD- Mediathek ansehen. Und auch bei unserem Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live bekommt ihr das ARD-Programm kostenlos im Basis-Paket.

