Neue Umfrage zeigt, wie leicht sich Trump-Wähler hinters Licht führen lassen

46 Prozent der Trump-Wähler denken, dass Hillary Clinton in einen Kinderporno-Ring involviert ist

Die Falschmeldung, in den USA "Pizzagate" genannt, verbreitete sich im Wahlkampf rasend schnell

Auch Clintons Anhänger sind nicht gefeit vor Verschwörungstheorien

"Pizzagate" gehört zu den Paradebeispielen für Fake News, Meldungen die aussehen als wären sie echt, aber schlichtweg gelogen sind. "Pizzagate" hat Hillary Clinton vermutlich mit die Wahl gekostet.

Eine neue Umfrage zeigt jetzt, dass 46 Prozent, also beinahe die Hälfte aller Wähler von Donald Trump, glauben, Pizzagate wäre wahr. Und Clinton Teil eines Pädophilen-Rings.

Außerdem glauben 62 Prozent seiner Unterstützer, dass illegale Einwanderer - und damit illegale Wähler - für Clintons Sieg im Popular Vote verantwortlich sind. Die Demokratin hatte 2,8 Millionen Stimmen mehr erhalten als der Republikaner Trump.

Auch Clinton-Wähler glauben an Fake-News

Die Umfrage, die YouGov im Auftrag des Magazins "The Economist" durchführte, zeigte aber auch, dass einige von Clintons Anhängern anfällig für falsche Meldungen sind. Ganze 17 Prozent glauben demnach, dass E-Mails von Clintons Kampagnen-Chef John Podesta Code-Wörter enthielten, um mit dem Pädophilen-Ring zu kommunizieren.

➨ Mehr zum Thema: Edward Snowden warnt vor Fake-News bei Facebook

Außerdem glaub gut die Hälfte der Clinton-Wähler, dass Russland Wahlmaschinen manipuliert hat - und Donald Trump damit zum Sieg verholfen hat. Und das obwohl es für diese Theorie bis jetzt keinerlei Beweise gibt.

Besonders die Verliererseite einer Wahl flüchtet sich laut Experten gerne in Verschwörungstheorien.

"Pizzagate" verbreitete sich wie ein Lauffeuer

"Pizzagate" ist der Name einer Affäre, die erst über eine Falschmeldung entstand. Auf Online-Plattformen verbreiteten Unbekannte die Nachricht, dass im Keller der Pizzeria Comet Ping Pong in Washington, D.C. ein Kinderpornoring betrieben wird. Und in den sollte laut der Fake News auch Hillary Clinton verwickelt sein.

Die Meldung verbreitete sich über Social Media wie ein Lauffeuer. Und führte sogar so weit, dass ein bewaffneter Mann die Pizzeria überfiel, um die Kinder zu befreien.



Auch auf HuffPost:

Dieser Artikel war bei Amazon meistverkauft – wegen Donald Trump