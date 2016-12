Neue Umfrage zeigt, wie leicht sich Trump-Wähler hinters Licht führen lassen

"Pizzagate" gehört zu den Paradebeispielen für Fake News, erfundene Nachrichten. Nach dieser Falschmeldung soll die demokratische Politikerin Hillary Clinton Teil eines KInderporn-Rings sein, der aus einer Pizzeria heraus operiert.

Eine Umfrage zeigt jetzt, dass 46 Prozent aller Wähler von Donald Trump, glauben, Pizzagate wäre wahr.

Außerdem glauben 62 Prozent seiner Unterstützer, dass illegale Einwanderer für Clintons Sieg im Popular Vote verantwortlich sind. Die Demokratin hatte 2,8 Millionen Stimmen mehr erhalten als der Republikaner Trump.

Die Umfrage, die YouGov im Auftrag des Magazins "The Economist" durchführte, zeigte aber, dass auch einige von Clintons Anhängern anfällig für falsche Meldungen sind. Ganze 17 Prozent glauben demnach, dass E-Mails von Clintons Kampagnen-Chef John Podesta Code-Wörter enthielten, um mit dem Pädophilen-Ring zu kommunizieren.

Außerdem glaubt gut die Hälfte der Clinton-Wähler, dass Russland Wahlmaschinen manipuliert hat - und Donald Trump damit zum Sieg verholfen habe. Und das, obwohl es für diese Theorie bis jetzt keinerlei Beweise gibt.

