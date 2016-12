Sylvie Meis feiert Weihnachten in Schwarz-Weiß: Dieses Detail trotzdem ein Hingucker

Moderatorin Sylvie Meis (38) zeigt einmal mehr ihren Sinn für Style, indem sie einen ihrer Weihnachts-Looks auf Facebook postet. Die Niederländerin trägt ein weiß-schwarzes Minikleidchen mit floralem Muster. Während das Stück oben herum recht brav geschnitten ist, ist der kurze Rock leicht ausgestellt. Beim Laufen wird so noch etwas mehr Bein gezeigt - ziemlich sexy!

Akzente setzt Sylvie Meis in Knallrot: Sowohl die Handtasche als auch Lippenstift und Nagellack sind in dem aufreizenden Ton gehalten. Ihre Augen hat die TV-Frau mit schwarzem Kajal betont und das dunkelblonde Haar umspielt in lockeren Wellen ihr Gesicht. Goldene Armreife und funkelnde Ohrstecker machen den Look perfekt.

Ein weiß-schwarzes Minikleid mit floralem Design können Sie hier shoppen