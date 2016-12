So übel nutzt die AfD den Obdachlosenfall von Berlin für ihre Zwecke

Kaum begeht ein Flüchtling eine Straftat, nutzt die AfD den Vorfall, um gegen alle Migranten zu hetzen. Neu ist das nicht.

Und wie konnte es anders sein. Auch der jüngste Fall in Berlin, bei dem sechs Syrer und ein Libyer versucht haben sollen, einen Obdachlosen anzuzünden, ist Wasser auf die Mühlen der AfD-Politiker.

Der Berliner AfD-Mann Marc Vallendar, Mitglied des Abgeordnetenhauses, war schnell dabei, die schreckliche Tat als Anlass zu nehmen, um Flüchtlinge aus dem Nahen Osten unter Generalverdacht zu stellen. "Es gibt schlicht und einfach fundamentale kulturelle Unterschiede zwischen Europa und dem Nahen Osten. Nicht umsonst stehen diese Länder allesamt in Flammen."

Aber nicht nur gegen Flüchtlinge schießt Vallendar. Auch der "heutigen Generation", wer auch immer da alles dazu gehört, unterstellt er pauschal "degeneriert und menschenverachtend" zu sein.

Natürlich ist die einzige Antwort des AfD-Mannes auf diese - wohlgemerkt - Einzeltat: "Abschiebungen und sichere Grenzen mit einem klar definierten Einwanderungskatalog". Dass das die grausame Tat aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verhindert hätte, scheint Vallendar schnurz.

