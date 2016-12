Ski Alpin im Live-Stream: Abfahrt der Herren in Santa Caterina, Italien, online sehen

Ski Alpin im Internet sehen

Am Mittwoch starten die Ski-Damen zum Riesenslalom in Simmering bei Wien

Die Abfahrt der Herren findet am Mittwoch in Santa Caterina statt

Ski Alpin im Live-Stream: Die Skirenn-Stars sind am Mittwoch wieder auf der Piste. Im österreichischen Simmering findet der Riesenslalom der Damen ab 10.30 Uhr statt.

Die Herren sind derzeit im italienischen Santa Caterina. Die Abfahrt beginnt hier um 11.45 Uhr.

Riesenslalom der Frauen im Live-Stream

Ski Alpin gibt es am 28. Dezember auf verschiedenen Kanälen. Den Riesenslalom können Wintersport-Fans am 28. Dezember ab 10.15 Uhr sowie um 13.15 Uhr bei Eurosport sehen. Der Sender überträgt die Rennen sowohl in seinem kostenpflichtigen Live-Stream wie auch auch im Free-TV.

Der Bayerische Rundfunk berichtet zudem ab 10.25 Uhr von den Abfahrt der Herren und der Damen - auch in seinem kostenlosen Live-Stream. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Senders.