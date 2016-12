"Sag mir nichts" im Live-Stream: TV-Liebesdrama der ARD online sehen - Video

"Sag mir nichts" im Live-Stream

Lena und Martin wagen den Seitensprung - obwohl sie beide vergeben sind

"Sag mir nichts" im Live-Stream: In dem ARD-Liebesdrama am Mittwoch stellt der Zufall und die Leidenschaft zwei Paare auf die Probe.

Denn obwohl Lena (Ursina Lardi) und Martin (Ronald Zehrfeld) glücklich vergeben (und sogar verheiratet) sind, knistert es zwischen ihnen, als sie sich in der S-Bahn begegnen. Was als spontaner Seitensprung beginnt, wird zum Abenteuer. Und der Wunsch, gemeinsam durchzubrennen, wächst.

Doch ihn umzusetzen, ist nicht so leicht. Beide haben Partner, glaubten bis zu ihrem ersten Treffen an ihre Beziehungen. Und so wechseln sich Hochgefühle, Lügen, Ernüchterung und die vermeintliche Vernunft ab. Die kommende Zeit wird für Lena und Martin zum Selbstfindungstrip, den sie eigentlich nie beginnen wollten. Wird ihr Credo am Ende "Sag mir nichts" lauten?

"Sag mir nichts" im Live-Stream sehen - so geht's

Das Erste zeigt den Film "Sag mir nichts" von Andreas Kleinert am Mittwoch um 20.15 Uhr auch im Live-Stream. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Senders.

Auch über Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live könnt ihr das Programm der ARD online sehen. Beide Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Nach der Ausstrahlung findet ihr das TV-Liebesdrama in der ARD-Mediathek als Video-on-Demand.

