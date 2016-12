"Tatort: Der Irre Iwan" bis "Wilsberg: Gefahr im Verzug": Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, hr, Tatort: Der Irre Iwan

Die Weimarer Kriminalkommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) werden ins Rathaus gerufen. Bei einem Raubüberfall auf die Stadtkämmerei wurde die Sekretärin Sylvia Kleinert von einem maskierten Täter erschossen. Es stellt sich heraus, dass Sylvia ein Verhältnis mit dem Stadtkämmerer Iwan Windisch (Jörg Witte) hatte. Hat er den Überfall und den Mord an Sylvia in Auftrag gegeben, um zu verhindern, dass seine extrem eifersüchtige Frau Nicole (Therese Hämer) von der Affäre erfährt?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gefahr im Verzug

Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) bekommt von Torsten Schmitt (Martin Brambach) den Auftrag, dessen Ehefrau Elvira wegen einer angeblichen Affäre zu beschatten. Tatsächlich beobachtet Wilsberg Elvira, wie sie mit einem Mann ein Hotel betritt. Ein gewöhnlicher Auftrag, wäre da nicht gleichzeitig ein Killer, der in Münster in eben diesem Hotel unter falschem Namen eincheckt, um Elvira zu ermorden. Bei einer vorgetäuschten Geldübergabe erschießt er Elvira, doch sein zweites Opfer, Elviras Partner, kann entkommen.

21:40 Uhr, hr, Der Metzger und der Tote im Haifischbecken

Willibald Adrian Metzger (Robert Palfrader) restauriert alte Möbel. Der Beruf ist seine Berufung, darin geht er auf. Das ändert sich durch die überraschende Wiederbegegnung mit seinem Jugendschwarm Danjela Djurkovic (Dorka Gryllus), die in einem idyllisch gelegenen Wellnesshotel logiert. Als sich hier merkwürdige Todesfälle ereignen und Danjela sofort nach Beweisen für ihre Mordtheorie sucht, lässt Willibald sich von ihrer Neugier mitreißen. Sein scharfsinniger Verstand und sein gutes Auge für entscheidende Details bringen ihn auf die Spur eines unfassbaren Familiendramas.

21:45 Uhr,Das Erste, Mörderisches Tal - Pregau (4): Der große Tag

Jeder, der das dunkle Geheimnis von Polizeiinspektor Hannes Bucher (Maximilian Brückner) kennt, bezahlt mit dem Leben. Während er eine Blutspur hinter sich herzieht, plant ein anderer das große Inferno: seinen langersehnten "großen Tag". Der gesuchte Autobahnschütze möchte, wie Hannes inzwischen weiß, Pregau am liebsten komplett auslöschen. Um seine eigentliche Arbeit kann sich der Inspektor aber nicht kümmern. Es geht immer noch um seinen Kopf, den er mit reichlich Glück im Unglück immer wieder aus der Schlinge ziehen konnte.

21:45 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Doktorspiele

Wilsberg (Leonard Lansink) wird von Marie Kaiser (Elena Uhlig) engagiert, ihren Mann zu beschatten. Der Professor geht nämlich fremd. Als Wilsberg Kaiser beobachtet, wird dieser beim Liebesspiel erschossen. Anna Springer (Rita Russek) verdächtigt Marie. Denn sie wusste, dass ihr Mann fremdgeht und sie hat dazu noch ein äußerst schwaches Alibi. Außerdem ist Anna eifersüchtig, weil Marie sich zu Wilsberg hingezogen fühlt. Wilsberg hingegen macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Der Hammer

Der einflussreiche Bauunternehmer Öries wird in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße geworfen. Öries Firma ist verantwortlich für ein umstrittenes Bauprojekt in Münster. Viele vermuten, dass es sich bei seiner "Waikikioase" nicht um ein herkömmliches Wellnessbad, sondern um ein riesiges Bordell handeln wird. Dann wird in einem Münsteraner Parkhaus der Zuhälter Bruno Vogler erschlagen. Wieder war ein Hammer die Mordwaffe, weiß der Rechtsmediziner Prof. Boerne (Jan Josef Liefers). Doch das von den Überwachungskameras im Parkhaus aufgezeichnete Video sorgt für eine Überraschung: Der Täter ist maskiert. Er tarnt sich als Superheld.