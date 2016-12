Katrin Fehringer: Ex-Frau von Hardy Krüger jr. hat eine neue Liebe gefunden

Katrin Fehringer ist frisch verliebt! Die Ex-Frau von Schauspieler Hardy Krüger jr. (48, "Forsthaus Falkenau") hat der "Bunte" verraten, dass sie einen neuen Freund hat. "Ich bin wieder glücklich", sagte sie im Gespräch mit der Zeitschrift. Und erklärte weiter: "Wir sind seit rund einem halben Jahr zusammen." Eine Freundin habe die beiden "verkuppelt", so die 39-Jährige. Demnach ist der neue Mann an ihrer Seite Spanier und lebt in Barcelona. Gleich beim ersten Kennenlernen habe es "sofort gefunkt".

Die Österreicherin schwärmt gegenüber "Bunte" von ihrer neuen Liebe: "Wir sind beide kreativ, künstlerisch - das verbindet. Außerdem haben wir beide ein großes Interesse an Spiritualität." Ihre Kinder hätten bereits grünes Licht gegeben. "Die Familienzusammenführung haben wir erfolgreich hinter uns gebracht", so die 39-Jährige. Und auch der Ex-Mann bleibt cool: "Hardy ist entspannt. Er hat meinen Freund auch schon getroffen. Wir sind gut miteinander und wollen einfach nur, dass alle glücklich und zufrieden sind im Leben."

Katrin Fehringer und Hardy Krüger jr. hatten 2008 geheiratet. Im Mai 2015 haben sich nach sechs Jahren Ehe in aller Stille scheiden lassen. Sie erlebten im Juli 2011 einen schweren Schicksalsschlag, als ihr damals erst acht Monate alter Sohn am plötzlichen Kindstod starb. Die beiden haben außerdem zusammen eine Adoptivtochter und eine leibliche Tochter.